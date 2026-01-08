ピザハットでは、2026年1月8日から10日までの3日間、「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。ハーフ＆ハーフや「ピザハット・ベスト4」、サイドメニューも特別価格毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、テイクアウト限定でピザが810円からお得に楽しめるキャンペーンを実施しているピザハット。26年最初のハットの日も、Mサイズピザが810円で食べられるほか、ハーフ＆ハーフや4シリーズもお値打ち価格に。また、サイ