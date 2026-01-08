原因は自分にある。の新曲「NOW」が、1月12日より放送開始されるドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビ）のオープニング主題歌に決定した。 （参考：原因は自分にある。「パラノイドランデブー」という新たな武器を手に向かう先は？訪れた“成熟の季節”を紐解く） 本ドラマは、ろじによる同名の漫画を原作とした作品。原因は自分にある。メンバーの吉澤要人と、GENICの雨宮翔