3月27日に全国公開される永瀬廉と吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』の追加キャストとして、伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、嶋田久作、尾野真千子の出演が発表された。 参考：伊藤健太郎の“優しさ”に愛希れいか＆乃木坂46 弓木奈於が感激3人の“意外な一面”も 本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、