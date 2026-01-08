プレミアリーグ 25/26の第21節 ボーンマスとトットナムの試合が、1月8日04:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、シャビ・シモンズ（FW）