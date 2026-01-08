プレミアリーグ 25/26の第21節 フラムとチェルシーの試合が、1月8日04:30にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた