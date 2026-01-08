プレミアリーグ 25/26の第21節 マンチェスター・シティーとブライトンの試合が、1月8日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）