プレミアリーグ 25/26の第21節 エバートンとウルバーハンプトンの試合が、1月8日04:30にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）、