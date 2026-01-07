カフェインを取りすぎると現れる症状とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カフェインの取りすぎによる症状」はご存知ですか？カフェイン中毒の初期症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：若尾 愛加（管理栄養士） 管理栄養士の資格を取得後、転職し、療養型の病院にて入院患者様の栄養管理、給食管理を行っております。