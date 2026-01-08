セリエA 25/26の第19節 ラツィオとフィオレンティナの試合が、1月8日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）