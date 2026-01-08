プレミアリーグ第21節が7日に行われ、フルアムとチェルシーが対戦した。ここまで20試合を消化したリーグ戦で8勝7分5敗を記録し、勝ち点「31」の5位につけるチェルシー。今月1日にエンツォ・マレスカ前監督との契約解除を発表した同クラブは、暫定体制で臨んだ前節マンチェスター・シティ戦を1−1のドローで終えた。今節はストラスブールからやってきたリアム・ロシニアー新監督がスタンドで見守るなかでの一戦となる。試合は