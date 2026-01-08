セリエA 25/26の第19節 トリノとウディネーゼの試合が、1月8日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはアリュー・ヌジエ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に