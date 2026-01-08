プレミアリーグ第21節が7日に行われ、ボーンマスとトッテナム・ホットスパーが対戦した。ここまで20試合を消化したリーグ戦で7勝6分7敗を記録し、勝ち点「27」の13位につけるトッテナム・ホットスパー。今季よりチームを率いるトーマス・フランク監督の下で好スタートを切った同クラブだったが、直近のプレミアリーグでは11試合で2勝にとどまるなど足踏みが続いている。対するは、直近のリーグ戦11試合で未勝利が続くボーンマ