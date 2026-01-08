GameSirは1月6日、「縦型携帯ゲーム機」を再定義したスマートフォン向けコントローラー「GameSir Pocket Taco」の予約注文を開始した。公式ストアでの価格は5559円。●クランプ式でスマホに固定 コンパクトで持ち運びしやすい新製品は、クランプ式デザインを採用しており、スマートフォンに固定することで、縦型携帯ゲームをさらに楽しめるようになるコントローラー。往年の名機「ゲームボーイ」を彷彿とさせるカラーリング