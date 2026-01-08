【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月9日放送の『ニノさん』は、ゲームマスター・二宮和也が仕掛ける『ひらめきIQバトル2時間SP』を届ける。 スタジオには、日テレ系新ドラマの超豪華キャストが大集結。 新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』からは上白石萌歌＆生田斗真＆シシド・カフカ、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』からは篠原涼子＆藤木直人＆河内大和、