志田未来が主演を務めるTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』が、1月13日後10：00からスタートする。未来からやって来た息子との出会いをきっかけに、止まっていた人生が再び動き出す主人公の姿を描く本作。その挿入歌に、Hi-Fi Un!cornの新曲「SUPER DUPER」が起用されることが明らかになった。【写真】第1話場面カットを先行公開！原作は、阿相クミコと黒麦はぢめによるコミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降っ