Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める、18日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）においてHYが挿入歌「Swing Swing Heart」を担当することが決定した。さらに、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表された。【写真】伊野尾慧＆松本穂香を取り巻く新キャスト陣今作は、 AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・