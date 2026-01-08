女優の加藤ローサ（40）がテレビ東京の主演ドラマ「婚活バトルフィールド37」（9日スタート、金曜深夜0・12）の取材会を都内で行った。美人で恋愛経験豊富な37歳の女性の婚活を描くコメディー作品。昨年8月に元サッカー日本代表の松井大輔氏（44）との離婚を公表してから初の公の場となった。作品のテーマにちなみ、これまでで最も戦場だと感じた瞬間を問われると「今」と回答。「私は今をがむしゃらに生きるタイプ。このド