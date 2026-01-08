グラビアアイドル・榎原依那が、8日発売の『FRIDAY』（講談社）表紙＆巻頭ミニブック付き13ページ特集で登場した。【写真】“国宝BODY”を惜しげもなく披露した榎原依那大ヒット中の2nd写真集『I am Ina』に収められなかった“完全未発表カット”を多数公開。永久保存版となるプレミアミニブックには不動の絶対エースに成長した“いなちゃん”の魅力をたっぷり収めた。グラビア界のみならずタレントとしても大きく飛躍した昨年