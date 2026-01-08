◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)過去最高の総合2位となった國學院大。花の2区では、主将の上原琉翔選手（4年）が出走。長距離ランナーが育ちにくいと言われる沖縄で実力をつけ、國學院大のエースにまで成長しました。10キロ地点の給水で上原選手をサポートしたのは、中学から一緒に切磋琢磨してきた嘉数純平選手（4年）。1区を予定していましたが、12月に入り調子を落とし、当日の区間変更で走る