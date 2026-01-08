Samsungの次期フラグシップ機「Galaxy S26 Ultra」は、S25 Ultraよりも洗練されたデザインとなり、一部はiPhone 17 Pro Maxに似た外観になるとの噂が報じられています。 ↑次期モデルはカメラリングがiPhone 17 Proと類似？（画像提供／Samsung） 著名リーカーのIce Universe氏は、実際にGalaxy S26 Ultraのデザインの一部を見る機会があったと述べています。 それによると、これまで安っぽいとの声もあった「レコード盤