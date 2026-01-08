義実家の和菓子屋の手伝いに、時々駆り出される私。ハードな手伝いを終えて帰宅し、我が家のリビングの光景を見て唖然！？ 筆者の友人U子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 義実家の手伝いはハード 義実家は小さな和菓子屋を営んでいて、季節の変わり目の繁忙期になると「手伝ってくれない？」と我が家に声がかかります。 私はパートや育児の合間を縫って応援に行き、朝から夜まで売り場の