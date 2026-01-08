今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ストーブを消そうとした飼い主さんに対して強く反応した猫ちゃんの様子。投稿はXにて、38.2万回以上表示。2.2万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：『ストーブ』を消そうとしたら…ストーブに乗っていた猫が見せた『衝撃の表情』に爆笑】 ストーブ消そうとしたら… 今回、Xに投稿したのは「ハナ」さん。登場したのは、猫の茶子ちゃんです。