日本の和食器といえば陶器や木製のものがスタンダードですが、韓国ではシルバーカラーのステンレス製がおもに使用されています。これは一体何故なのでしょうか？ 語学スクールの「ワンコイングリッシュ」（本社：東京都新宿区）の担当者に話を聞きました。韓国でよく見る「銀色の食器」（イメージ）☆☆☆☆韓国映画やドラマを見ていると、食事シーンにはしばしば銀色の箸や椀が登場します。担当者によると、同国でで銀色の