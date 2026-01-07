株式会社オートバックスセブンは、車買取・販売事業「オートバックスカーズ」において、智頭石油株式会社とフランチャイズ契約を締結し、2026年1月6日に「オートバックスカーズ鳥取雲山店」を新規オープンした。 同店舗は、特許取得の車両査定システムを活用した全国一律の査定を強みとし、地域における中古車買取・販売サービスの拡充と認知度向上を図っていく予定だ。興味のある方は