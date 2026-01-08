今日8日(木)の最高気温は、昨日7日(水)より低くなる所が多いでしょう。特に北陸では10℃近くも低くなる所も。東海から九州も10℃に届かない所が多くなりそうです。一方、関東は昨日7日(水)より高くなり、平年並みになるでしょう。今日8日の最高気温は昨日7日より低い所が多い今日8日(木)は上空に寒気が流れ込み、最高気温は昨日7日(水)より低くなる所が多くなりそうです。札幌はマイナス2℃の予想で、再び真冬日(最高気温0℃未満)