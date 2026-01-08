昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」は瞬間最高視聴率40.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で、5年ぶりに40％の大台を超え話題になっている。【もっと読む】矢沢永吉ライブは『永ちゃんコール』禁止で対策も…B'z『客の大熱唱』とも通じる“深刻な悩み”一方、「爆笑問題カーボーイ」（TBSラジオ）で爆笑問題の太田光（60）は「まあ有吉が気の毒で。要は『伸ばせ、伸ばせ』で、セットチェンジができないんだよ。あれは有吉、気