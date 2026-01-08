Amazonがアメリカの一部ユーザーに試験的に提供する「Buy for Me」はアプリ上で他社ブランドサイトの商品を代理購入できる機能ですが、事前の同意を得ない情報の収集や掲載が行われた上、紹介文や商品画像が間違っていることもあるとして、多くの小規模事業者から深刻な懸念が寄せられています。Brands say Amazon's 'Buy for Me' is listing products without permissionhttps://www.modernretail.co/technology/brands-are-upset