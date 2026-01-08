玉木宏が主演する木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が8日の今夜放送される。【写真】岡崎紗絵が主人公の助手を務める栗田凛を演じる本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。玉木演じる主人公・天音蓮が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間