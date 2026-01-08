第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大で、１区出場を予定していながら体調不良で無念の欠場となった荒巻朋熈（４年）が、別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場する。荒巻は堅実な走りが持ち味。原晋監督（５８）も「１区に最適の選手で、調子よく仕上がっていた」と期待していたが、昨年末に胃腸炎と３８度の熱発のアクシデン