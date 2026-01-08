元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。お互いを「じゅりちゃん」「たつ」と呼び合うほほ笑ましいアイドルカップルが、新たな門出を迎えた。◇◇◇会見でMCを務めたBOYS AND MENの本田剛史（33）から“何婚”か聞かれた辻本が「“ぞっ婚”ですかね」と答えると、松井の口からは「えっ」と声が漏れた。ただ、ボイメンの楽曲「ZOKKON！」に由