元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。お互いを「じゅりちゃん」「たつ」と呼び合うほほ笑ましいアイドルカップルが、新たな門出を迎えた。◇◇◇昨年12月のライブでかかとを骨折した辻本は、この日松葉づえで入場した。辻本の希望でMCを務めたメンバーの本田剛文（33）が会見冒頭、2人にあいさつを求めるも、辻本は何やらもぞもぞとして「