プロ野球・ロッテの新人選手らが入寮初日から仲良しな一面を見せました。ロッテの新人選手たちが7日、選手寮に入寮しました。ドラフト1位の石垣元気投手の部屋に報道陣が招かれます。「高校時代がこの広さで3人部屋だったので1人部屋すごくうれしいです」と笑顔を見せる石垣投手。その後も洗濯が得意など質問にどんどん答えていきます。報道陣からベッドのマットレスの心地よさについて聞かれると、ニヤニヤしながら布団をめくる石