アメリカのルビオ国務長官はベネズエラについて、3段階で国の再建を進める計画だと明らかにしました。ルビオ国務長官「ベネズエラの再建について、我々は3段階で計画を進めていく」ルビオ国務長官は7日、ベネズエラの国家再建に向けて、3段階で計画を進めると明らかにしました。第1段階は「国の安定」だとして、ベネズエラがアメリカに引き渡す原油を市場で売却し、その収益をアメリカが管理する形で「腐敗した体制ではなく、ベネ