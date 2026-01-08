アメリカのトランプ政権が移民の取り締まりを集中的に行っている中西部・ミネソタ州で、移民当局が取り締まり中に発砲し、女性が死亡しました。ミネアポリス市は7日、不法移民などを取り締まるICE＝移民・税関捜査局の職員が住宅街で発砲し、37歳の女性が死亡したと発表しました。国土安全保障省のノーム長官は会見で、女性が車で職員をひき殺そうとしたため、発砲したと説明。「国内テロ行為だ」と非難したうえで発砲した職員につ