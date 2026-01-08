女優加藤ローサ（40）がこのほど、都内で、主演するテレビ東京系連続ドラマ「婚活バトルフィールド37」（9日スタート、金曜深夜0時12分）の記者会見に出席した。アラフォー女子の婚活バトルコメディー。ラブコメだが柔道シーンもあったという。「高校時代に柔道をやって県大会で優勝した経歴を持っている」と明かして共演者たちをどよめかせ「1日中柔道着を着て男性を投げ飛ばす、というか飛んでくれた」と笑顔だった。3時のヒロイ