ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ大統領が意欲を示すグリーンランドの領有について、北極圏でのロシアと中国の影響力排除が目的だという考えを示しました。ホワイトハウスレビット報道官「北極圏でのロシア・中国の侵攻を食い止めることがアメリカの利益になるという考えを大統領は以前から表明している」レビット報道官は7日、デンマークの自治領・グリーンランドの領有について「現在、トランプ大統領と国家安全保