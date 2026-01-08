アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで7日、移民捜査局による不法移民の大規模摘発中に職員が発砲し、37歳の女性が死亡しました。ミネソタ州ミネアポリスで7日、移民捜査局による不法移民の大規模摘発が行われる中、地元警察によりますと、職員が道路をふさいでいた女性の乗る車に近づいたところ、車が発進したため、少なくとも2発の銃弾を発射しました。運転していた女性は頭に銃弾を受け死亡しました。国土安全保障省は、女性が