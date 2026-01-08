【日本海側で大雪や吹雪】8日（木）は冬型の気圧配置が強まり、強烈な寒気が流れ込むでしょう。日本海側では広い範囲で雪になりそうです。東北や北陸の山沿いではドカ雪になるおそれがあります。また、山陰も中国山地を中心に雪が降り積もりそうです。雪崩にお気をつけください。また、吹雪で見通しの悪いところが出てきそうです。車の運転はホワイトアウトにも注意が必要です。北海道を中心に暴風となり、猛吹雪になるところがあ