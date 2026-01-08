今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月8日」今日は何の日？「1月8日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本の年号が変わり、新たな時代が始まったことにちなんだ日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「平成はじまりの日」でした！1月8日は「平成はじまりの日」です。1989年1月8