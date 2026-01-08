トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、大口投資家による「一戸建て住宅購入を禁止する措置をただちに取る」と交流サイト（SNS）で表明し、議会に法制化を求めると説明した。国民の不満が高い住宅価格の高騰対策の一環で、11月の中間選挙に向けて政権の姿勢をアピールする。トランプ氏は投稿で、住宅を購入し所有することは「アメリカンドリームの頂点だと考えられてきた」と訴えた。し