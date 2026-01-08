自分が勤務しているラーメン店に侵入し現金を盗んだうえ、放火した疑いで男が逮捕されました。堀田陽平容疑者（当時41）は2025年12月、群馬・藤岡市にあるラーメン店に侵入し現金約50万円を盗んだうえ放火し、店を全焼させた疑いがもたれています。堀田容疑者はこの店で従業員でした。。堀田容疑者は容疑を否認しているということです。