元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。お互いを「じゅりちゃん」「たつ」と呼び合うほほ笑ましいアイドルカップルが、新たな門出を迎えた。【川田和博、寺本吏輝】出会いは14年。辻本が名古屋駅前で、1人でチラシを配っていた時だったという。その後、松井が体調不良などで活動を休止していた際、辻本がキャンプに誘った。「その時はこんなことになると