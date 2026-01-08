「大みそか暴走」の改造車5台を検挙関東運輸局と自動車技術総合機構は2026年1月5日、2025年の大みそかから元日にかけての夜間に首都高速で実施した特別街頭検査（検問）の結果を公表しました。5台の不正改造車に対して整備命令書が交付されたといいます。【画像】「ええぇぇ…」 これが摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る（50枚以上）日本国内の公道を走行するすべてのクルマは、安全・環境基準を定めた「保安基準（