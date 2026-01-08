7日夜、兵庫・神戸市中央区で大型バスが交差点の角にあるビルに突っ込み、運転手と乗客合わせて9人がけがをしました。7日午後8時40分ごろ、神戸市中央区小野浜町の「税関本庁前」交差点で、関西空港発・神戸三宮駅行きの空港リムジンバスが歩道に乗り上げました。バスは、食品衛生検査会社のビルに突っ込んだ状態で止まりました。消防によると、この事故でバスの乗客14人のうち8人が軽いけがをしたほか、50代の男性運転手もけがを