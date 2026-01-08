NY株式7日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48996.08（-466.00-0.94%） S＆P5006920.93（-23.89-0.34%） ナスダック23584.28（+37.11+0.16%） CME日経平均先物52050（大証終比：+40+0.08%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。上昇して始まったものの、今年に入って最高値更新が続いていたことから、本日は上げが一服し、戻い売りが強まった。公益や素材、金融に利益確定売