米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 3.470（+0.006） 米10年債4.148（-0.026） 米30年債4.828（-0.037） 期待インフレ率2.269（-0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の米経済指標はまちまちな内容だったものの、史上の金利見通しに変化はなかった。本日は米株式市場でダウ平均が反落しており、米国債利回りも下げている。