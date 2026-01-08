プレミアリーグ 25/26の第21節 ブレントフォードとサンダーランドの試合が、1月8日04:30にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン