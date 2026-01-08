プレミアリーグ 25/26の第21節 クリスタルパレスとアストンビラの試合が、1月8日04:30にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ジョン・マッギン