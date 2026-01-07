「ブラックピンク（BLACKPINK）」が、ワールドツアーの日本公演を記念してサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」とコラボレーショングッズを発売する。1月8日12時からブラックピンク公式ンラインストアおよびYGEX公式オンラインストア、ポップアップストア、ライブ会場で順次販売する。【画像をもっと見る】同コラボは、ブラックピンクのイメージカラーのブラック × ピンクをマイメロディに落とし込みデザイン。日常か