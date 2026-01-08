セクハラ問題をめぐり辞職した福井県の杉本前知事に対する調査結果が公表されました。複数の女性職員に執拗（しつよう）に性的関係を迫るなど、セクハラを裏付けるメッセージはあわせて約1000通にのぼるということです。■部下の女性職員4人に対するセクハラを認定7日、怒りをあらわにしたのは、福井県の鷲頭美央副知事。福井県鷲頭美央副知事「調査報告書が認定した事実というのは明確なセクシュアルハラスメントであり、決して